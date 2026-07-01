De aangescherpte maatregelen tijdens Koningsdag in Amsterdam hebben dit jaar geleid tot minder drukte, minder excessen en een veiliger verloop van het feest. Dat schrijft burgemeester Femke Halsema in een raadsbrief over de evaluatie van het verloop van afgelopen Koningsdag. Toch wil Halsema de regels voor de editie van 2027 verder aanscherpen, vooral in de binnenstad.

Dit jaar golden voor het eerst strengere regels op Koningsdag in de hoofdstad. Zo was er onder meer een verbod op de verkoop van alcohol door mensen die daar geen vergunning voor hebben en was er een maximum voor het aantal mensen op boten. Dat maakte het voor de hulpdiensten behapbaarder.

Desondanks is het imago van "alles kan en alles mag" volgens Halsema nog niet verdwenen en staat de veiligheid door het gedrag van sommige bezoekers nog altijd onder druk. De burgemeester laat onderzoeken of verdere aanscherping van de regels mogelijk is.