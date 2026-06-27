Hitte vanuit het kustgebied verdreven, weercode in westen is geel

DE BILT (ANP) - De hitte in Nederland wordt langzaam verdreven vanuit het kustgebied, meldt het KNMI zaterdagmiddag. Daardoor is in veel westelijke provincies niet meer code oranje van kracht, maar geel.

Code geel geldt voor Friesland, Flevoland, de Waddeneilanden, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland. In Utrecht, Drenthe en Groningen geldt nog code oranje wegens de hoge temperaturen. Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel kleuren nog rood. In het zuidoostelijke deel van het land is het nog altijd zeer warm en benauwd, aldus het KNMI.

Het weerinstituut voorziet dat code rood in de vier provincies om 21.00 uur voorbij is. Maar ongeveer vanaf dat moment kleuren de provincies juist weer oranje wegens zware onweersbuien die overtrekken. Daarbij is er kans op zware windstoten en hagel. Dit weeralarm eindigt naar verwachting rond 01.00 uur in de nacht van zaterdag op zondag.

In de rest van het land geldt code geel wegens kans op onweer. Zo donderde het rond 16.00 uur onder meer in de regio Den Haag en de regio Hoorn.