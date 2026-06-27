Hezbollah-leider verwerpt Israëlisch-Libanees akkoord

BEIROET (ANP/RTR) - Hezbollah-leider Naim Qassem verwerpt het raamakkoord tussen Israël en Libanon over het beëindigen van de oorlog in Zuid-Libanon. Hezbollah zal zijn verzet tegen Israël voortzetten, kondigt Qassem aan.

"Het raamakkoord van Washington is vernederend en beschamend, en komt neer op het opgeven van de soevereiniteit", citeert nieuwszender Al Jazeera de secretaris-generaal van Hezbollah in een tv-verklaring. "Dit akkoord is nietig; de bepalingen van het Iraans-Amerikaanse memorandum van overeenstemming moeten worden uitgevoerd." Daarin staat ook dat de Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon moeten stoppen. "We zullen als verzetsbeweging blijven strijden om de bezetting te verslaan," zei Qassem daarnaast.

Onderdeel van het voorlopige akkoord dat Israël en Libanon onder druk van de VS sloten, is een nieuwe poging tot ontwapening van de militaire tak van Hezbollah. Als tegenprestatie zal Israël zich deels terugtrekken uit het buurland en geen Libanese doelen meer aanvallen.