WILLEMSTAD (ANP) - Na jarenlange juridische strijd krijgt de Bonairiaan Vernond Rombley een nieuwe kans om zijn veroordeling tot vijftien jaar gevangenisstraf aan te vechten. Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie op Curaçao heeft het herzieningsverzoek donderdag gegrond verklaard en beslist dat de moordzaak rond de Wah Mei Minimarket op Curaçao opnieuw moet worden behandeld.

Rombley werd in 2016 op 19-jarige leeftijd veroordeeld voor moord op een winkeleigenaar en vuurwapenbezit. Hij heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn. De brute roofmoord vond plaats in december 2014. Met hulp van het advocatenduo Knoops is jarenlang gewerkt aan herziening van de zaak.

"Ruim vijf jaar heeft het team van Knoops' advocaten zich onvermoeibaar ingezet om de onschuld van de heer Rombley aan te tonen. Met de beslissing van vandaag is een belangrijke stap gezet in zijn jarenlange strijd voor gerechtigheid: zijn strafzaak zal opnieuw inhoudelijk worden beoordeeld", laat het advocatenkantoor weten.

Docuserie

Doorslaggevend is een nieuw onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). De deskundigen concludeerden dat de overvaller op de camerabeelden kleiner lijkt dan een politieagent die ter plaatse was. Rombley is juist ongeveer 3 centimeter langer dan die agent.

Over de zaak is door KRO-NCRV een 'docuserie' gemaakt. Aan de omroep laat Rombley weten dat er met dit besluit een last van zijn schouders is gevallen. "De dagen hiervoor kon ik moeilijk slapen. Dat ik nu met dit goede nieuws naar huis kan, betekent heel veel voor mij", zei hij nadat hij het besluit bij het hof op Curaçao had vernomen.