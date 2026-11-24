DEN HAAG (ANP) - De overheid moet voortmaken met het opstellen van nationale klimaatdoelen die zowel bindend zijn als in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs. Het gerechtshof in Den Haag heeft dinsdag bezwaren afgewezen die de Staat daartegen had gemaakt. Op één punt is het hof het wel met de overheid eens: de lucht- en scheepvaart moeten worden uitgezonderd.

Greenpeace won begin dit jaar een rechtszaak tegen de overheid, waarin de milieuorganisatie zowel een aanscherping van de nationale klimaatdoelen als een betere bescherming tegen klimaatverandering voor de inwoners van Bonaire had geëist. Onderdeel van de uitspraak was dat de Staat binnen achttien maanden "absolute emissiereductiedoelen voor de gehele economie" moest opstellen.

Aan de uitvoering van het vonnis moest direct worden begonnen, bepaalde de rechtbank. De regering tekende beroep aan en wilde in de tussentijd ook af van de verplichting om meteen aan het werk te gaan. Daar gaat het hof dus slechts gedeeltelijk in mee. Alleen de lucht- en scheepvaart mogen buiten beschouwing blijven.

Geen bevel

Het kabinet had dit als een van de redenen voor het beroep genoemd. Omdat de twee sectoren onder internationale regels van VN-organisaties vallen, zou nationale regelgeving volgens het kabinet problematisch zijn.

De advocaten van Greenpeace hadden het zelf overigens net zo ingeschat en daarom geen eisen gesteld over de uitstoot van de lucht- en zeevaart. Alleen al hierom had de rechtbank "geen bevel mogen geven dat mede op die uitstoot betrekking heeft", oordelen de rechters van het hof. Voor het overige zien ze echter geen reden om de uitvoering van de uitspraak op te schorten.

'Inspanningsverplichting'

Tijdens de rechtszaak bleek dat Greenpeace en de landsadvocaat heel verschillend dachten over de bestaande klimaatwetgeving. In EU-wetgeving staat dat de uitstoot van de gehele EU in 2030 minimaal 55 procent lager moet zijn dan in 1990. Terwijl Greenpeace dat ziet als een juridisch afdwingbaar doel, is het volgens de landsadvocaat voor Nederland als individuele lidstaat echter "niet meer dan een inspanningsverplichting".

In de Nederlandse Klimaatwet staat dat de uitstoot uiterlijk in 2050 "netto nul" moet zijn. Voor 2030 staat in de wet dat ministers "streven" naar 55 procent minder uitstoot dan in 1990.

De rechtbank oordeelde dat de Nederlandse regelgeving "op belangrijke punten niet voldoet aan de minimumnormen die in VN-verband zijn overeengekomen". De rechter verwees daarbij ook naar de uitkomsten van diverse VN-klimaattoppen.