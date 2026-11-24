Antoon, Froukje, Jan Smit en MEAU treden op tijdens de actieweek 3FM Serious Request. Radio-dj Mart Meijer maakte dinsdagmiddag de eerste acts bekend die tijdens de actieweek optreden naast het Glazen Huis, dat dit jaar in Arnhem staat.

Ook onder anderen De Staat, Def, Don Diablo, Hiqpy, Jonna Fraser en Samuel Welten treden tussen 18 en 24 december op in Arnhem.

Tijdens 3FM Serious Request wordt dit jaar actie gevoerd voor de Brandwonden Stichting. Vanuit het Glazen Huis maken Barend van Deelen, Nellie Benner en Wijnand Speelman 24 uur per dag radio en online content. De actieweek is live te volgen via 3FM, NPO Luister en NPO Start en dit jaar ook volledig te volgen op NPO 3.