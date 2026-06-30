Hoge Raad wil advies Europees Hof over herziening na vrijspraak

DEN HAAG (ANP) - De Hoge Raad, de hoogste strafrechter, wil van de Europese rechters weten of een oude moordzaak ook kan worden heropend wanneer die zaak is afgerond voordat de wet inging die het mogelijk maakt om oude moordzaken te heropenen. De vraag wordt voorgelegd aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, zoals de procureur-generaal had geadviseerd. Tot het antwoord er is, ligt de behandeling stil.

De zaak draait om de moord op de 28-jarige Tamara Wolvers in Alphen aan den Rijn in 2006. Ze werd gevonden in haar ouderlijk huis met een plastic zak over haar hoofd. Ze was gewurgd en had een mes in haar borst. De ex-man van haar tante werd verdacht van de moord. De rechtbank en het gerechtshof spraken hem echter vrij. Dat werd definitief toen de Hoge Raad in maart 2012 een cassatie afwees.

Het OM zegt nieuw en belastend DNA-bewijs te hebben en wil de moordzaak daarom opnieuw behandelen, wat sinds oktober 2013 mogelijk is. De Hoge Raad moet daarover beslissen.

Meestal zijn het veroordeelden die een definitieve straf aanvechten en om heropening vragen. Sinds de wet in 2013 inging, is de moordzaak rond Wolvers pas de tweede keer dat de Hoge Raad de vraag krijgt om een strafzaak te heropenen na een definitieve vrijspraak. In 2016 wees de Hoge Raad het eerste verzoek af. Die zaak ging over het doodschieten van de bedrijfsleider van een Aldi-supermarkt in Ridderkerk tijdens een gewapende overval in 2001. Onder een vingernagel van het slachtoffer was iemands DNA aangetroffen. Volgens het OM moest dit wel van de verdachte zijn. De kans dat het DNA van een ander was, werd tijdens het proces op minder dan 1 op 100.000 geschat. Later zei het OM dat het nog onwaarschijnlijker was, namelijk een kans van 1 op 1 miljard. De Hoge Raad vond dat geen nieuw inzicht of bewijs.