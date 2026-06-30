Regisseur krijgt celstraf voor verduistering Netflix-miljoenen

De Amerikaanse regisseur Carl Rinsch is veroordeeld tot een celstraf van tweeënhalf jaar. Dat melden onder meer The Guardian en Rolling Stone. Rinsch stak 11 miljoen dollar (9,6 miljoen euro) die hij van Netflix kreeg om een serie te maken in eigen zak.

Rinsch is bekend van de film 47 Ronin (2013), waarin onder meer Keanu Reeves en Hiroyuki Sanada speelden. In december werd hij schuldig bevonden door de rechtbank in Los Angeles. Rinsch gaf het geld uit aan riskante beleggingen en luxewaren, waaronder auto's, horloges, kleren en twee matrassen van samen 638.000 euro.

Tijdens de zitting maandag, waarin Rinch zijn straf hoorde, verklaarde de regisseur dat hij worstelt met zijn mentale gezondheid en medicatie. "Dit proces heeft me geforceerd om naar mijn gezondheid, mijn beoordelingsvermogen en mijn leven te kijken", aldus de regisseur.