HOUTEN (ANP) - De temperaturen lopen komende week vanaf woensdag weer op. Weeronline verwacht dat het donderdag en vrijdag lokaal 30 tot 35 graden wordt. Daardoor is de kans op een vijfde regionale hittegolf deze zomer groot.

Eerst wordt het op maandag en dinsdag door een noordwestenwind koeler, met temperaturen in het noordwesten tussen de 20 en 23 graden en in Limburg rond de 28 graden. De wind draait op woensdag naar het zuidoosten, waardoor de warme en droge lucht weer het land inkomt. Dat is vooral op donderdag en vrijdag te merken, wanneer het in het oosten en zuidoosten erg warm is. De vijfde regionale hittegolf wordt daar naar verwachting dan ook gemeten.

Voor een regionale hittegolf moet het op een officieel weerstation van het KNMI minimaal vijf dagen achter elkaar 25 graden of warmer zijn, met minimaal drie dagen boven de 30 graden. Zaterdag gaf het kwik op veel plekken in het land al een temperatuur aan van ruim 25 graden, waardoor de reeks voor een mogelijke hittegolf is begonnen.