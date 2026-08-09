Whitney Houston is de volgende artiest die een eigen barbiepop heeft gekregen van speelgoedfabrikant Mattel. De pop van de zangeres is geïnspireerd op haar look uit de videoclip van I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me) uit 1987.

Net als Houston in de videoclip draagt de barbie een paarse jurk, kleurrijke oorbellen en felle oogschaduw. De pop heeft bovendien een meegeleverde microfoon met standaard. Mattel heeft voor de creatie nauw samengewerkt met de familie van de in 2012 overleden zangeres.

Houston is niet de eerste bekende artiest die een eigen barbiepop heeft gekregen. Eerder gingen collega's als Stevie Nicks, Tina Turner, Miley Cyrus en Mariah Carey haar al voor.