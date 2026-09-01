ANTWERPEN (ANP/BELGA) - Een groot deel van de veroordeelden en het Openbaar Ministerie gaan in hoger beroep in de omvangrijke Belgische drugszaak Costa. Daarin werd voortvluchtige Nederlandse drugscrimineel Jos Leijdekkers, alias Bolle Jos, eind juli veroordeeld tot veertien jaar cel.

Er komt een hoger beroep voor 43 van de ruim 50 verdachten. 27 van hen zijn zelf in hoger beroep gegaan; voor de anderen is beroep aangetekend door het OM. Het is niet bekendgemaakt of er ook een hoger beroep komt voor Bolle Jos.

De tientallen verdachten kregen in totaal 247 jaar gevangenisstraf opgelegd voor drugssmokkel via de haven van Antwerpen en het witwassen van drugsgeld. Ook werd voor meer dan 68 miljoen euro verbeurd verklaard. Leijdekkers en Geert Frisson, voormalig lid van een motorbende, kregen met veertien en dertien jaar de hoogste straffen. Vijf van de verdachten werden vrijgesproken.

Het is nog niet bekend wanneer het hoger beroep plaatsvindt.