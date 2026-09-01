De Noorse kroonprinses Ingrid Alexandra heeft dinsdag in het koninklijk paleis in Oslo de eed ondertekend. Op beelden gedeeld door de Noorse omroep NRK is te zien hoe Ingrid Alexandra haar handtekening zet. Koning Haakon legde eerder op de dag de eed af ten overstaan van het Noorse parlement.

Volgens de NRK heeft de kroonprinses de eed ondertekend, zodat ze in de toekomst als regent kan optreden bij afwezigheid van haar vader. Ze zette haar handtekening bij de tekst: "Ik beloof en zweer dat ik het Koninkrijk Noorwegen zal regeren in overeenstemming met de grondwet en de wetten, zo helpe mij God almachtig en alwetend."

De eedaflegging van Haakon en Ingrid Alexandra komt vier dagen na het overlijden van Harald. Hij overleed op 89-jarige leeftijd. Haakon werd toen direct koning, maar door de eed af te leggen voor het parlement verklaart hij dat zijn macht beperkt is.