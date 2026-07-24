Holleeder vanuit Vught naar andere gevangenis gebracht

VUGHT (ANP) - Willem Holleeder zit niet meer gevangen in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught. Hij is vrijdagochtend overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis in Krimpen aan den IJssel. Zijn advocaat Chaimae Ihataren heeft dat bevestigd na een bericht van RTL Boulevard.

Holleeder zit een levenslange celstraf uit voor zijn betrokkenheid bij een serie moorden. Hij zat al meer dan elf jaar in de strengst beveiligde gevangenis van Nederland. In de penitentiaire inrichting Krimpen aan den IJssel wordt hij opgesloten op een Afdeling Intensief Toezicht.

De vorige justitiestaatssecretaris, Arno Rutte, besloot begin dit jaar om het verblijf van Holleeder in Vught met een jaar te verlengen. Hij deed dit ondanks verschillende adviezen om Holleeder naar een minder zwaar gevangenisregime over te plaatsen. De Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) vond dat "onredelijk en onbillijk" en draaide zijn besluit daarom terug. Opvolger Claudia van Bruggen moest een nieuw besluit nemen en kwam tot de conclusie dat Holleeder wel kon worden overgeplaatst.