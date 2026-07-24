Estavana Polman raadt dochter Jesslynn loopbaan in topsport af

Estavana Polman raadt haar dochter een carrière in topsport af. Dat vertelde de voormalig handbalinternational deze week in een interview met Libelle. Polman is samen met oud-voetbalinternational Rafael van der Vaart ouder van de 9-jarige Jesslynn.

"Absoluut niet. Topsport heeft me geleerd door te zetten en grenzen op te zoeken, maar je kunt ook over je fysieke grenzen heen gaan", reageert Polman op de vraag of ze haar dochter de topsport zou aanraden. "Topsport is prachtig, maar ook hartstikke ongezond."

Jesslynn is wel sportief aangelegd, vertelt Polman, die onlangs stopte als professional. "Als we weer in Nederland wonen, wil ze gaan handballen. Welke sport ze kiest, maakt mij niet uit, ze moet doen wat ze leuk vindt. Maar ik vind het wel belangrijk dat ze iets doet."

In het interview zegt Polman wel dat ze zelf heel erg genoten heeft van topsport, maar dat ze dat besef eigenlijk pas na een langdurige blessure kreeg. "Misschien ben ik me door die tegenslag meer gaan realiseren: wat een geluk dat ik dit mag doen", deelt ze. "Vijf jaar geleden had ik dat niet gezegd. Toen vond ik het heel normaal dat ik van hotel naar hotel en van training naar training ging. Het was routine. Nu weet ik dat dit het allermooiste beroep is dat je kunt hebben."