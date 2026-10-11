AMSTERDAM (ANP) - Enkele honderden mensen nemen zondagmiddag deel aan een nationaal pro-Palestijns protest op de Dam in Amsterdam, ziet een ANP-verslaggever. Op borden en spandoeken staan diverse teksten, zoals 'Stop the Genocide', 'Free Palestine' en 'Mensenrechten gelden ook voor Palestijnen'. Ook zijn er veel Palestijnse vlaggen te zien.

Het protest op de Dam vormt de afsluiting van een landelijke actieweek. Afgelopen week hielden actiegroepen in verschillende steden pro-Palestijnse sit-ins, marsen, herdenkingen en andere acties. Met de acties willen de organisaties de situatie in Gaza onder de aandacht houden. De actievoerders eisen strenge sancties tegen Israëlische bedrijven en instellingen, een eind aan genocide en gerechtigheid voor Palestina.

Ongeveer 250 demonstranten liepen eerder in de middag in een stille tocht onder leiding van Amnesty International van het Amstelveld naar de Dam, waar ze zich aansloten bij het nationale protest. Ze vroegen daarmee aandacht voor het dodelijke geweld tegen kinderen in Gaza.