COMO (ANP) - Como heeft de laatste wedstrijd voor de ontmoeting van woensdag tegen Feyenoord in de Champions League niet gewonnen. De ploeg van trainer Cesc Fàbregas speelde voor eigen publiek gelijk tegen AS Roma (0-0).

Como speelde vanaf de 53e minuut met een man meer. Donyell Malen kreeg een rode kaart voor een onbesuisde tackle op de Braziliaanse verdediger Kaiki. De topscorer van AS Roma miste de laatste vier interlands van het Nederlands elftal door een blessure.

Marten de Roon had een basisplaats bij AS Roma en kreeg een gele kaart. De Nederlandse spelers Jayden Addai (Como) en Devyne Rensch (AS Roma) mochten in de slotfase invallen.

AS Roma heeft nu een achterstand van 2 punten op koploper Internazionale. Como blijft AS Roma op 3 punten volgen. De Italiaanse club is woensdag te gast in De Kuip, na een goede start in de Champions League tegen RB Leipzig (4-1). Feyenoord verloor het eerste duel in de koningsklasse van FC Barcelona (5-1).