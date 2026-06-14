DEN HAAG (ANP) - In meer dan de helft van de gemeenten hebben horecazaken toestemming om langer open te blijven tijdens het WK voetbal, meldt brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN).

Omdat het WK voetbal plaatsvindt in Canada, Mexico en de Verenigde Staten, beginnen veel wedstrijden pas laat in de avond. Met de standaardregels mogen cafés de deuren niet lang genoeg openhouden tijdens deze duels. Daarom hebben 183 van de 342 gemeenten, ruim 53 procent, besloten om de openingstijden tijdelijk te verruimen.

Tijdens de vorige inventarisatieronde op dinsdag 9 juni hadden 170 gemeenten toegezegd; inmiddels zijn er dertien gemeenten bijgekomen. Destijds mocht de horeca langer openblijven in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Van de vier grootste gemeenten had alleen Utrecht geen toestemming gegeven, maar inmiddels mag ook de Utrechtse horeca tot in de late uurtjes doorgaan tijdens het WK.

Aanstaande zondag speelt het Nederlands elftal de eerste groepswedstrijd tegen Japan. De wedstrijd wordt om 22.00 uur afgetrapt. Hierna volgen Zweden (20 juni) en Tunesië (26 juni).