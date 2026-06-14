BOSTON (ANP) - Schotland heeft op het wereldkampioenschap voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico de leiding genomen in groep C. Het elftal van bondscoach Steve Clarke won in Boston met 1-0 van Haïti, dat na 1974 voor de tweede keer aan het toernooi meedoet.

Scott McTominay kreeg in de beginfase de grootste kans, maar schoot de bal tegen de paal. Na een klein half uur opende John McGinn alsnog de score voor de Schotten, uit de rebound via een speler van Haïti. Voor Schotland was het de eerste WK-treffer sinds Craig Burley in 1998 tegen Noorwegen.

In de slotfase kreeg Frantzdy Pierrot een grote kans, maar de aanvaller van Haïti kopte de bal uit kansrijke positie net naast. Ruben Providence, aanvaller van Almere City FC, had een basisplaats bij Haïti.

Eerder op zaterdag eindigde de ontmoeting tussen Brazilië en Marokko in dezelfde poule in 1-1. De volgende speelronde neemt Schotland het op tegen Marokko en Brazilië treft Haïti.