HSL in 2028 en 2029 langer buiten gebruik voor herstel viaduct

UTRECHT (ANP) - Een groot deel van de hogesnelheidslijn (HSL) voor het treinverkeer zal langer buiten gebruik zijn dan eerder gedacht voor herstelwerkzaamheden. ProRail meldt dat het deel tussen Hoofddorp en Rotterdam in 2028 ruim drieënhalve maand dicht is voor werk aan een probleemviaduct bij Rijpwetering. Het spoor zal in 2029 nog eens vijftig dagen buiten gebruik zijn, is de inschatting.

Eerder zei ProRail dat het HSL-traject minstens 82 dagen dicht moet voor herstelwerkzaamheden bij Rijpwetering. Naast schadeherstel zijn hier ook aanpassingen nodig aan funderingen en landhoofden. De spoorwegbeheerder waarschuwt dat dit "onvermijdelijk gevolgen voor reizigers, vervoerders en de omgeving" heeft en onderzoekt omrijdroutes.

Door constructiefouten bij tien viaducten van de HSL moeten treinen op een deel van het traject al geruime tijd langzamer rijden. In plaats van 300 kilometer per uur, kunnen ze tussen Leiderdorp en Hoofddorp slechts 120 kilometer per uur. Volgens de planning van ProRail moeten treinen hier in 2031 weer op volle snelheid kunnen rijden.