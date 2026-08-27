Tame Impala geeft extra concert in Rotterdam Ahoy

Tame Impala gaat vanwege de grote vraag naar kaarten nog een derde show geven in Nederland, maakte concertorganisator MOJO donderdag bekend. De Australische band staat naast 7 en 8 juni 2027 nu ook op 9 juni op het podium in Rotterdam Ahoy. Vrijdag gaan de kaarten in de verkoop.

De optredens maken deel uit van de Deadbeat EU/UK Tour, die op 28 mei volgend jaar begint in Manchester. De tour bestaat uit eigen concerten en festivaloptredens en gaat onder meer langs Londen, Parijs en Keulen. Ook is de band volgend jaar te zien als headliner op het Belgische festival Rock Werchter.

Tame Impala bracht vorig jaar oktober zijn vijfde studioalbum Deadbeat uit. Het nummer End Of Summer, een van de tracks op Deadbeat, leverde Tame Impala een Grammy op voor Best Dance/Electronic Recording.