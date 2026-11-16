WENEN (ANP) - Tientallen organisaties die zich inzetten voor de rechten van vluchtelingen reageren met afschuw op de plannen van vijf EU-landen waaronder Nederland om een uitzetcentrum in Rwanda te openen. Oostenrijk, Duitsland, Denemarken, Griekenland en Nederland kondigden maandag aan dat ze samen met Rwanda werken aan een 'terugkeerhub' om uitgeprocedeerde asielzoekers naartoe te sturen. De landen "accepteren het risico van ernstige mensenrechtenschendingen", schrijven de organisaties.

Welk land Europa kiest om migranten naartoe te sturen, maakt volgens de organisaties niet uit. "Geen enkele keuze van partnerland, geen enkele wettelijke garantie en geen enkel institutioneel toezicht kan de fundamentele risico's wegnemen die aan dergelijke 'terugkeercentra' verbonden zijn."

Toch zijn de 46 ondertekenaars ook kritisch over de keuze voor Rwanda. Ze wijzen op een Oostenrijks overheidsdocument dat onder meer waarschuwt voor mishandelingen van gevangenen en willekeurige arrestaties.

Toezicht

Mensen worden tegen hun wil naar de uitzetcentra gestuurd, vaak nadat ze jaren in Europa hebben gewoond en gewerkt, schrijven de organisaties. De bestemming is "een land waar ze misschien nog nooit hebben gewoond, zonder familie, netwerk of perspectief".

De bedoeling is dat de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR toezicht houden op het uitzetcentrum. De tientallen hulporganisaties vinden dat te vrijblijvend. "Toezicht is alleen effectief als schendingen kunnen worden gestopt."

Oproep tot staken

De Nederlandse ondertekenaars zijn Stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk Nederland, Stichting Here to Support en Amsterdams Solidariteits Komitee Vluchtelingen (ASKV). Onder de oproep staan ook organisaties die opkomen voor andere groepen, zoals daklozen en lhbti'ers.

De organisaties roepen de vijf overheden op de plannen voor de uitzetcentra te staken. Ze vinden dat de landen "mensen een reële kans moeten geven om volwaardige leden van de samenleving te worden".