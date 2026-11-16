De nominaties voor de komende editie van de Grammy Awards worden gedomineerd door vrouwelijke artiesten. Zangeres RAYE voert de lijst aan met elf nominaties, gevolgd door Rosalía met negen. Olivia Rodrigo, Phoebe Bridgers, Ella Langley en Miranda Lambert zijn elk in zeven categorieën genomineerd. Dat heeft The Recording Academy maandag bekendgemaakt.

Madonna, die al zeven Grammy's won, werd met haar album Confessions II viermaal genomineerd. Taylor Swift kreeg voor zowel haar album The Life of a Showgirl als haar nummer voor I Knew It, I Knew You, vijf nominaties. Dolly Parton, die in augustus op 80-jarige leeftijd overleed, ontving drie postume nominaties.

De meest genomineerde mannelijke artiesten voor de 69e editie van de Grammy's zijn Leon Thomas en Bruno Mars. Beide artiesten maken kans met elk zes nominaties.

Album van het jaar

Kanshebbers in de categorie voor album van het jaar zijn dit jaar Olivia Rodrigo, Phoebe Bridgers, Ella Langley, Rosalía, Olivia Dean, RAYE, Taylor Swift en Bruno Mars. Ook in de categorie beste nummer van het jaar nemen Rodrigo, Langley, Dean, RAYE en Swift het tegen elkaar op. Bruno Mars en Tame Impala maken eveneens kans op de prijs.

Artiesten die, in tegenstelling tot voorgaande jaren, niet in aanmerking komen voor de muziekprijzen zijn onder anderen Katseye, Harry Styles, Justin Bieber, Gracie Abrams, Ed Sheeran, Sam Smith en Luke Combs.

De muziekprijzen worden uitgereikt op 7 februari. De uitreiking vindt jaarlijks plaats in Los Angeles.