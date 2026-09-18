Hulpverleners in rampgebied MH17 krijgen alsnog onderscheiding

DEN HAAG (ANP) - Hulpverleners die na de ramp met vlucht MH17 actief zijn geweest in Oekraïne krijgen alsnog een herinneringsmedaille. Minister Dilan Yeşilgöz (Defensie, VVD) heeft daartoe besloten nadat daar in de Tweede Kamer om was gevraagd, schrijft ze vrijdag in een Kamerbrief.

Het gaat om militairen, artsen, politieagenten en andere hulpverleners die na 17 juli 2014 tot en met oktober 2015 werden ingezet voor het veiligstellen, bergen en repatriëren van de slachtoffers. Ook het team dat in Hilversum de identificatie deed, krijgt de onderscheiding.

De hulpverleners hebben "onder uitzonderlijke en zware omstandigheden, waaronder de Russische dreiging, veel onduidelijkheid over de duur van de inzet en langdurige confrontatie met de gevolgen van deze vreselijke aanslag, meer (...) gedaan dan er uit hoofde van hun functie mocht worden verwacht", aldus de minister.

Zevenhonderd hulpverleners

Een Russisch Buk-systeem haalde de Boeing 777 van Malaysia Airlines neer. Dat gebeurde boven het oosten van Oekraïne, waar pro-Russische separatisten vochten tegen het regeringsleger. Niemand van de 298 mensen aan boord van het vliegtuig overleefde het. Onder de doden waren 196 Nederlanders.

Ruim zevenhonderd hulpverleners komen in aanmerking voor het eerbetoon. Ze krijgen ergens begin volgend jaar de Herinneringsmedaille voor hulpverlening bij Humanitaire Rampen. Alle mensen die betrokken waren bij de nasleep van de ramp hebben eerder wel een herinneringspenning gekregen.