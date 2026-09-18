Dave Roelvink twijfelt over impact relatiebreuk op bokswedstrijd

Dave Roelvink weet nog niet of zijn breuk met Marijn Kuipers invloed zal hebben op zijn profdebuut als bokser zaterdag. Dat zei de 32-jarige bokser en influencer vrijdag tijdens een persconferentie, waarvan RTL Boulevard een fragment deelde. "Dat weten we morgen pas natuurlijk", zei Roelvink over de mogelijke gevolgen voor zijn wedstrijdprestaties.

Roelvink staat zaterdag in de ring tegenover de Letse bokser Renars Rusins tijdens het evenement Boxing Gladiators III. Op de vraag of zijn voorbereiding heeft geleden onder zijn relatiebreuk, antwoordde Roelvink: "De voorbereiding is langer dan afgelopen week geweest. (...) Maar makkelijk is het niet." De bokser verwees verder naar de verklaring die hij en Kuipers woensdag samen gaven over het einde van hun relatie. "We hebben afgesproken om er geen dingen over los te laten", zei hij.

Hoewel Roelvink al eerder bokste tijdens evenementen als Boxing Influencers is de wedstrijd tegen de Letse bokser zijn eerste professionele optreden. Roelvink staat zaterdag in Topsportcentrum Rotterdam in de zevende partij van de avond tegenover Rusins.