DEN HAAG (ANP) - De komende twee jaar is zo ongeveer alle vrijgekomen ICT-capaciteit bij de Belastingdienst nodig voor de nieuwe vermogenswinstheffing en enkele andere belastingaanpassingen die het kabinet wil doorvoeren. Dat heeft staatssecretaris Eelco Eerenberg woensdag in een debat over de fiscus gezegd. Het kabinet waarschuwde al eerder dat het instellen van een heffing over winst uit spaargeld, aandelen en vastgoed in box 3 veel vraagt van de uitvoeringsorganisatie. "Dat gaat hobbelig worden", zei de D66-bewindsman nog maar eens.

Eerenberg kreeg van verschillende Kamerleden de vraag hoeveel ruimte er is voor andere ICT-projecten bij de Belastingdienst. "Het eerstvolgende moment dat je dus echt weer ruimte ziet aan de horizon is 2029." En ook dan verwacht de staatssecretaris dat de dienst alweer aan de slag moet met een volgende stap in box 3. In 2030 moeten namelijk ook andere investeringsobjecten zoals crypto's of kunst op basis van winst worden belast.