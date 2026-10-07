De advocatenserie All's Fair met Kim Kardashian in de hoofdrol keert in november terug. Streamingdienst Disney+ maakte woensdag bekend dat de tweede reeks van de serie vanaf 4 november te streamen is. Tegelijkertijd werd er een trailer gedeeld.

Het eerste seizoen van All's Fair verscheen vorig jaar. De serie kreeg van recensenten behoorlijk slechte kritieken, maar toch werd vorig jaar november bekend dat er een tweede seizoen zou komen.

All's Fair gaat over een groep vrouwelijke advocaten die gespecialiseerd is in echtscheidingen en een eigen praktijk begint. Naast Kardashian zijn er rollen voor Naomi Watts, Niecy Nash Betts, Teyana Taylor, Sarah Paulson en Glenn Close.⁣