UTRECHT (ANP) - De verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen in Nederland is onder de maat, oordeelt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). "De meeste voldoen op belangrijke punten niet aan de normen. Zij volgen niet of maar beperkt de algemeen erkende behandelrichtlijnen, maar varen hun eigen koers."

De IGJ deed onderzoek bij zorgaanbieders die zich specifiek op verslavingszorg richten. De inspectie stuurde vragenlijsten naar kleine en middelgrote zorgaanbieders in de verslavingszorg en legde daarna 25 bezoeken af. Ook spraken inspecteurs met grote instellingen in de verslavingszorg, met de Nationaal Rapporteur Verslavingen en met de patiëntenvereniging.

In totaal krijgen elk jaar ruim 60.000 mensen een behandeling tegen een verslaving aan alcohol, drugs, gokken of medicijnen.

De belangrijkste aanbeveling van de IGJ is dat kleine, middelgrote en grote instellingen in de verslavingszorg meer moeten samenwerken om de kwaliteit van de zorg in de hele sector te verbeteren.