DEN HAAG (ANP) - Het energieverbruik in Nederland is in de afgelopen 25 jaar flink afgenomen, ondanks de groei van de bevolking in dezelfde periode. In de laatste twee jaar is het energieverbruik echter niet veel gewijzigd, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers. Zo werd vorig jaar 1 procent minder energie verbruikt dan in 2024.

In totaal werd in 2025 bijna 2600 petajoule aan energie verbruikt. Eén petajoule is ongeveer 278 miljoen kilowattuur. In 2000 verbruikte Nederland nog bijna 3200 petajoule. Het totale energieverbruik is daarmee in de afgelopen 25 jaar met 18 procent gedaald, terwijl het aantal inwoners met 14 procent is gestegen.

Het gebruik van fossiele brandstoffen is vergeleken met 2000 met 28 procent afgenomen, terwijl het verbruik van hernieuwbare bronnen bijna acht keer zo veel is geworden. Het energieverbruik van olie is in 25 jaar tijd met 14 procent gedaald. Vooral olieraffinaderijen en het wegverkeer verbruiken volgens het CBS minder olie.

Olie

Het aandeel van olieproducten in het energieverbruik steeg van 37 procent in 2000 naar 39 procent in 2025. Daarmee was olie de meest verbruikte energiedrager in 2025. In 2000 was aardgas nog de meest verbruikte energiedrager, met een aandeel van 47 procent.

In 2025 werd wel minder olie gebruikt dan in 2024, maar het verbruik van kolen en aardgas was juist hoger. Dit was volgens het CBS nodig om meer elektriciteit te kunnen produceren om aan de grotere buitenlandse vraag te voldoen. Het verbruik van hernieuwbare energie steeg met 6 procent ten opzichte van een jaar eerder. Vooral het verbruik van zonne- en windenergie was hoger, dankzij overheidsmaatregelen zoals subsidies, belastingvrijstelling en het faciliteren van windparken op zee.