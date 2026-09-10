DEN HAAG (ANP) - In 2025 is bij vier personen euthanasie verleend waarbij het postcovidsyndroom de hoofdreden was voor levensbeëindiging. Dat meldt artsenvakblad Medisch Contact, dat de cijfers opvroeg bij de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE). De RTE bevestigt de berichtgeving.

De jongste patiënt was 51 jaar oud toen bij deze persoon in 2025 euthanasie werd gepleegd. De andere drie patiënten, waarbij postcovid de grondslag was, waren 65 jaar of ouder. In totaal speelde covid-19 een rol bij tien gevallen, maar bij de andere zes was het specifieke postcovidsyndroom niet de hoofdreden. In 2024 ging het nog om vier euthanasieverzoeken, waarbij postcovidsyndroom bij geen enkel verzoek de hoofdreden was. In 2023 kwam dat eenmaal voor, bij een 73-jarige.

In januari 2026 meldde de Volkskrant op basis van cijfers van het UWV dat 15.000 personen met postcovidsyndroom zo ernstig ziek zijn dat zij geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn verklaard.