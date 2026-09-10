Festival PAFF in Amsterdam kiest Club Kid als slotfilm

De slotfilm van het filmfestival PAFF is de komende editie de komedie Club Kid. De film van regisseur Jordan Firstman is op zondag 11 oktober tegelijkertijd in zes Amsterdamse bioscopen te zien: Het Ketelhuis, Cinecenter, FC Hyena, FilmHallen, Kriterion en Rialto de Pijp. De kaartverkoop gaat binnenkort van start.

Club Kid gaat over een New Yorkse clubpromotor van wie het wilde leven volledig op zijn kop komt te staan wanneer zijn 10-jarige zoon, van wiens bestaan hij niets wist, plotseling in zijn leven verschijnt. Critici prezen de film unaniem om het tempo, de scherpe dialogen en het authentieke beeld van de diversiteit in het nachtleven van New York.

Tijdens het filmfestival van Cannes werd er door meerdere grote partijen op de film geboden. Distributeur A24 betaalde naar verluidt 17 miljoen dollar voor de rechten, een opvallend hoog bedrag voor een relatief kleine film.

Queer Palm

Club Kid draaide in het programma Un Certain Regard, na de competitie de belangrijkste selectie van Cannes. De komedie was ook een van de 21 films die een nominatie voor de Queer Palm ontvingen, de prijs voor de beste film over lhbtiq+-personages en -thema's op het festival. De film is vanaf 5 november in de Nederlandse bioscopen te zien.

De openingsfilm van het festival PAFF is de film Fjord van regisseur Cristian Mungiu, die in Cannes de Gouden Palm won. Het festival vindt plaats van 7 tot en met 11 oktober. Het is alweer de tiende editie.