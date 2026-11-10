DE BILT (ANP) - In een groot deel van Nederland geldt tot dinsdag 12.00 uur code geel om plaatselijk dichte mist. Het KNMI meldt in de nacht van maandag op dinsdag dat de kans op mist zich uitbreidt naar meer plaatsen. Het zicht kan minder dan 200 meter zijn.

De waarschuwing geldt voor vrijwel het hele land, met uitzondering van een gebied in het zuidwesten, op de Wadden en in Zuid-Limburg. Automobilisten moeten rekening houden met vertragingen en gevaarlijke situaties op de weg.

Het gaat om een gerichte waarschuwing van het KNMI. De weerdienst waarschuwt sinds begin vorige week niet meer voor hele provincies, maar heeft de werkwijze aangepast om er zo voor te zorgen dat mensen beter weten waar ze gevaarlijk weer kunnen verwachten.