Pink geeft negen shows in Las Vegas in 2027

Pink geeft volgend jaar negen shows in concertgebouw The Sphere in Las Vegas. Ze is daarmee de eerste vrouwelijke soloartiest die in het bolvormige gebouw als headliner optreedt. De 47-jarige zangeres kondigde maandag op haar socialmediakanalen de concerten aan als onderdeel van haar zogenoemde residency in Las Vegas.

"Dit idee broeit al jaren, en nu mag ik het eindelijk met jullie delen", schreef Pink op Instagram. "Laten we het vieren! De hoogtepunten, de dieptepunten, het nieuwe, het enge, alles wat nog nooit is gedaan. Voor het eerst geef ik een show een thuis en ik hoop dat jullie langskomen. Het is mijn eerste residency ooit. Ik kan niet wachten om jullie te ontvangen." Pink opent haar residency op woensdag 29 september, met daarna shows op 1 en 2 oktober, 6, 8 en 9 oktober, 27 en 29 oktober, en een laatste show op 30 oktober in 2027.

Pink voegt zich bij een lijst van sterren als John Mayer, Rush, Carín León en Metallica, die allemaal volgend jaar in The Sphere zijn geboekt. Haar residentie vormt Pinks belangrijkste reeks concerten sinds ze in 2024 haar Summer Carnival-tournee afsloot. Afgelopen zomer presenteerde ze de Tony Awards en onlangs werd ze genomineerd voor opname in de Songwriters Hall of Fame.

De voorverkoop van de reeks concerten begint op 18 november en de algemene kaartverkoop gaat op 20 november van start.