In kranten volop aandacht voor babynieuws Jetten en partner

DEN HAAG (ANP) - Het babynieuws van premier Rob Jetten en zijn Argentijnse partner Nicolás Keenan staat dinsdag op de voorpagina van verschillende kranten. "Roze wolk", kopt het AD op de voorpagina bij een paginagrote foto van Jetten, Keenan en hun draagmoeder. "Alles lekt uit, maar niet de daverende privéprimeur van Rob Jetten", schrijft de krant verderop in een artikel.

"Premier wordt vader via draagmoeder", schrijft De Telegraaf op de voorpagina. Verderop in de krant zegt een vader van een tweeling van een draagmoeder tegen de krant dat er "eigenlijk niks geregeld is voor wensouders in Nederland". "Misschien kan de komst van Jettens kind wel helpen om dit probleem eindelijk op de agenda te krijgen", aldus de vader.

"De baby van Jetten is in deze tijd óók politiek", schrijft Het Parool. NRC schrijft dat van de "regeringsleiders die openlijk lhbti'er zijn, premier Jetten voor zover bekend de eerste is die via een draagmoeder een kind verwacht".

Historisch

In Nederland is het nieuws ook om een andere reden bijzonder, aldus de Volkskrant: "Als Jetten vader wordt 'in het ambt' is hij, voor zover bekend, de eerste premier in de Nederlandse politieke geschiedenis die een kind krijgt."

"Jetten maakt vaderschap via draagmoeder bekend op een politiek spannend moment", kopt het Nederlands Dagblad op de voorpagina. De krant verwijst naar een debat dat later dit jaar gepland staat over een wetsvoorstel draagmoederschap waar veel kritiek op is. "Vooral de SGP speelt het hard", aldus de krant.