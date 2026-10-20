Nederlandse bedrijven investeerden meer in augustus

DEN HAAG (ANP) - De investeringen van bedrijven in Nederland zijn in augustus opnieuw toegenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ondernemingen investeerden 1,8 procent meer vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder. De stijging volgt op een kleine toename van de investeringen van 0,2 procent in juli. In juni stegen de investeringen nog met 2,9 procent.

Investeringen van bedrijven zijn belangrijk voor de groei van ondernemingen en vormen een belangrijke aanjager voor economische groei. Dat komt doordat ze de productiviteit verhogen, innovatie stimuleren en zorgen voor nieuwe banen. Ze hangen vaak samen met het economisch vertrouwen, de marktvraag en de financieringskosten. Hoge financieringskosten, zoals een hoge rente en onzekerheid over de geopolitieke situatie, zetten de investeringen vaak onder druk.

Vooral in machines, defensiematerieel, computers en gebouwen werd in augustus meer geld gestoken dan een jaar eerder. De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. Augustus had in 2026 evenveel werkdagen als in 2025.

Het CBS publiceert elke maand ook de investeringsradar over het klimaat voor investeringen. Volgens die radar waren de omstandigheden voor de investeringen in september even ongunstig als in augustus. Dat komt volgens het statistiekbureau doordat de stijging van de export van goederen kleiner was. Het oordeel van producenten over de orderpositie en het consumentenvertrouwen waren daarentegen minder negatief.