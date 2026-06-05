GIETEN (ANP) - In de nacht van donderdag op vrijdag hebben 43 mensen overnacht in de noodopvang in het Drentse Gieten, meldt het Rode Kruis. Gemeente Aa en Hunze, waar Gieten toe behoort, maakte donderdag bekend dat het tot en met komende maandag voor een tweede keer asielzoekers voor de nacht opvangt, voor wie geen plaats is in het aanmeldcentrum Ter Apel.

De opvang in een sporthal heeft een capaciteit van 150 bedden. In de ochtend worden de mensen weer overgebracht naar Ter Apel. Een permanente oplossing voor de opvang is nog niet in zicht. In Ter Apel is plek voor 2000 mensen.

De laatste nachten sliepen tussen de 45 en ruim 90 mensen in een noodnachtopvang. Die stonden in 2e Exloërmond, daarvoor in Warffum, op ruim 80 kilometer van Ter Apel. Ook Groningen en Stadskanaal gaven mensen onderdak in de nacht. Sinds 20 mei voorkomen deze noodgrepen dat asielzoekers buiten moeten slapen.

In de nacht van 21 op 22 mei overnachtten in Gieten ook al asielzoekers voor wie geen plek was in Ter Apel. Toen sliepen er 130 mensen.