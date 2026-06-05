TOLUCA (ANP) - Mexico heeft de voorbereiding op het WK voetbal in eigen land afgesloten met een ruime overwinning op Servië. De ploeg van trainer Javier Aguirre versloeg de Serviërs in het Mexicaanse Toluca met 5-1.

Servië kwam via Petar Stanić nog op voorsprong, maar Johan Vásquez bracht zijn land op gelijke hoogte. Stefan Bukinac bewees zijn ploeg vervolgens geen goede dienst en zorgde met een eigen doelpunt vlak voor rust voor een Servische achterstand.

Raúl Jiménez tekende in de tweede helft voor de 3-1, waarna Adem Avdić de bal in eigen doel werkte. Luis Chávez bepaalde de eindstand op 5-1.

Mexico speelt op 11 juni de openingswedstrijd van het WK tegen Zuid-Afrika. Zuid-Korea en Tsjechië zijn in de groepsfase de andere tegenstanders.