2E EXLOËRMOND (ANP) - In de nacht van dinsdag op woensdag hebben 62 asielzoekers in een sporthal in het Drentse dorp 2e Exloërmond overnacht. Dat zijn er drie minder dan een nacht eerder. De gemeente Borger-Odoorn heeft de sporthal van maandag tot en met donderdag aangeboden als nachtopvang voor asielzoekers die niet in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel terechtkunnen.

Het Rode Kruis meldt dat de nacht rustig is verlopen. De asielzoekers zijn dinsdagavond al rond 18.00 uur naar de locatie gebracht, "in verband met het slechte weer". Doorgaans vertrekt de bus een paar uur later. "Volgens onze informatie hebben er geen mensen op het gras in Ter Apel overnacht", aldus het Rode Kruis. Maandagavond sliepen er daar nog zes mensen uit eigen overweging.

Sinds woensdag 20 mei is het zo druk in het aanmeldcentrum in Ter Apel dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) niet aan iedereen plek kan bieden. Sindsdien hebben meerdere gemeenten noodopvang voor de nachten aangeboden.