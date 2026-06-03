K3-leden Hanne Verbruggen, Julia Boschman en Marthe De Pillecyn brengen op eigen wijze een ode aan het populaire K3-nummer Oya Lélé. De meidengroep maakt woensdag bekend een nieuwe zomersingle, De zomer van Oya Lélé, te lanceren.

"We vinden het superleuk dat er een knipoog in zit naar Oya Lélé. Dat nummer betekent zoveel voor onze fans én voor ons", laat zangeres De Pillecyn weten in een verklaring via een woordvoerder. Het nummer bevat volgens Studio 100 verwijzingen naar de kindertijd van de zangeressen en zit "vol warme herinneringen."

Oya Lélé, dat in 2003 werd uitgebracht door oud-K3-leden Karen Damen, Kathleen Aerts en Kristel Verbeke, is een van de bekendste nummers van de meidengroep. Het nummer maakte deel uit van het album De 3 biggetjes.