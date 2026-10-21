Inspectie waarschuwt voor gestolen insulinepennen

UTRECHT (ANP) - De insulinepennen die eerder deze maand zijn gestolen bij een Nederlandse groothandel kunnen online worden verkocht. Daarvoor waarschuwt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De dienst heeft dat ook gedeeld met toezichthouders in andere Europese landen.

De pennen van fabrikant Novo Nordisk zijn bedoeld voor mensen met diabetes type 2. Door hun aandoening maken zij zelf niet genoeg insuline aan om hun bloedsuikerspiegel te verlagen. Sommige mensen gebruiken insuline echter niet voor suikerziekte, maar om gewicht te verliezen, ook al is het middel daar niet voor bedoeld. "De kans is aannemelijk dat de insuline online te koop wordt aangeboden. Als je insuline inspuit om af te vallen, kun je in coma raken en overlijden. Het is levensgevaarlijk", zegt een woordvoerster van de IGJ.

De inspectie heeft nog geen meldingen gekregen dat mensen gezondheidsklachten hebben gekregen door de gestolen pennen. Dat is volgens de dienst nog te vroeg.