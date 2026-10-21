Bolsonaro verzoekt einde kandidatuur Lula om WhatsApp-propaganda

BRASÍLIA (ANP/AFP) - De Braziliaanse presidentskandidaat Flávio Bolsonaro heeft dinsdag bij de kiesrechtbank een verzoek ingediend om de kandidatuur van zijn rivaal, president Luiz Inácio 'Lula' da Silva, ongeldig te laten verklaren. Aanleiding voor zijn verzoek is vermeende illegale propaganda die via een WhatsApp-account van de overheid zou zijn verspreid.

Het verzoekschrift, dat is ingediend door de advocaten van de 45-jarige kandidaat en door persbureau AFP is ingezien, is gericht aan het Hoogste Kiesgerechtshof van het land. Hierin wordt gesteld dat Lula zich schuldig heeft gemaakt aan "machtsmisbruik" door tijdens de verkiezingscampagne op grote schaal overheidsberichten te verspreiden via WhatsApp.

Brazilianen kiezen zondag in een beslissende tweede stemmingsronde een president. De rechtse Bolsonaro won eerder deze maand de eerste stemmingsronde met een voorsprong van iets minder dan 2 procent op Lula, maar behaalde niet de vereiste 50 procent, waardoor een tweede stemming nodig is.