OVERASSELT (ANP) - De inzamelingsactie voor de beveiliger die in Overasselt is doodgeschoten, heeft 20.000 euro opgehaald. Het streefbedrag is in de nacht van vrijdag op zaterdag verhoogd naar 22.000 euro.

Het geld wordt gebruikt voor het afscheid van de 51-jarige man. De organisator van de inzamelingsactie spreekt van hartverwarmende steun. "Het laat zien hoe geliefd Berry was."

De beveiliger werd ingehuurd om het huis van Jan G. te bewaken. Dat pand kwam dinsdagochtend onder vuur te liggen. Tot dusver is de man het enige dodelijke slachtoffer van de schietpartij.

De Wijchenaar had geen uitvaartverzekering. Door het ingezamelde geld is een afscheid voor vrienden en familie toch mogelijk. Het geld dat niet opgaat aan de uitvaart wordt gebruikt om de moeder van het slachtoffer te ondersteunen. "We gaan ervoor zorgen dat de moeder van Berry op de juiste plaats terechtkomt en de juiste verzorging krijgt", schrijft de organisator.

Na een dag had de inzamelactie al het beoogde doel van 10.000 euro behaald. Het doelbedrag werd daarom verhoogd naar 20.000 euro.