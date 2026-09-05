Sylvia Hoeks geniet volop van het moederschap. De actrice kreeg eerder dit jaar via een draagmoeder een dochter en ze wil het liefst zoveel mogelijk bij haar zijn, vertelt Hoeks in een lang interview met De Telegraaf.

In het gesprek gaat het onder meer over het moeizame traject naar het ouderschap voor de 43-jarige actrice, waarbij een draagmoeder uiteindelijk uitkomst bood. Hoewel ze een fase heeft gehad waarin ze negatieve gevoelens over haar eigen lichaam had, heeft het surrogaatmoederschap niet gevoeld als iets waarvoor ze zich schaamt. "Ik zie het vooral als een enorm cadeau en ben heel blij en dankbaar dat het in deze tijd mogelijk is", zegt Hoeks. "Als ik een halve eeuw geleden in deze situatie had gezeten, was dat niet het geval geweest."

Naast het moederschap heeft de actrice het ook nog altijd druk met haar werk. Zo is ze te zien in Mother en de serie Ride or Die. Als ze niet in een draaiperiode zit, draait haar leven vooral om haar dochter. "Ik ben het liefste zoveel mogelijk bij haar, ik geniet daar zo enorm van. Ik heb er zo lang over gedaan om haar in mijn leven te krijgen, ik ga haar nu niet de hele tijd 'uitbesteden' aan anderen."

Hoeks is naar eigen zeggen nu vooral aan het schrijven en maakte eerder de korte film Magpie. "Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in wat er achter de schermen plaatsvindt terwijl jij als acteur aan het spelen bent. Dat smaakte naar meer. In Magpie speelde ik zelf ook de hoofdrol, misschien dat ik de volgende keer alleen maar áchter de camera ga staan."