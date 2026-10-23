Jackpot valt bij casino in Scheveningen: vrouw wint 1,4 miljoen

SCHEVENINGEN (ANP) - Een bezoeker van het Holland Casino in Scheveningen heeft in de nacht van donderdag op vrijdag de jackpot gewonnen. Net na middernacht viel de hoofdprijs van bijna 1,4 miljoen. Het gebeurde bij de mega-millions speelautomaat, waar je alleen op een knop hoeft te drukken om te winnen.

De jackpot was toen exact 1.394.936 euro. Het is de 33e keer dat er een bedrag van meer dan een ton valt bij Holland Casino. Nog maar drie keer was dat meer dan een miljoen.

De winnares, die anoniem wil blijven, was voor de tweede keer dit jaar in het casino. Met het geld wil de vrouw kerst vieren met haar kinderen in Rio de Janeiro, een langgekoesterde droom.