Rebel Wilson wint rechtszaak en krijgt 359.000 dollar

Rebel Wilson heeft een rechtszaak tegen de producenten van haar film The Deb gewonnen. De Australische actrice moet haar voormalige zakenpartners een symbolische schadevergoeding betalen van 10 Australische dollar (ongeveer 6 euro), terwijl zij zelf 359.000 Australische dollar (ongeveer 220.000 euro) plus rente krijgt toegewezen. Dat meldt het Australische persbureau AAP.

De producenten Amanda Ghost, Gregor Cameron en Vince Holden hadden Wilson aangeklaagd vanwege uitlatingen die zij in 2024 op sociale media deed. De actrice beschuldigde hen onder meer van financieel wangedrag en ongepast gedrag rond de productie van The Deb. Volgens de producenten brachten haar uitspraken hun bedrijf financiële schade en reputatieschade toe. Wilson ontkende niet dat ze die berichten had geplaatst, maar wel de beschuldiging van de producenten dat ze daarmee bewust hun bedrijf wilde schaden.

Wilson diende zelf een tegenvordering in. De rechter in de Australische deelstaat New South Wales wees vrijdag het grootste deel van de vorderingen van de producenten af en kende Wilson een schadevergoeding toe.

"Twee rechtszaken. Twee overwinningen", schrijft Wilson op Instagram. Eerder dit jaar won ze ook een smaadzaak die actrice Charlotte MacInnes tegen haar had aangespannen. Tegen die eerdere uitspraak is beroep aangetekend.