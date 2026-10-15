ROTTERDAM (ANP) - Jan G., het doelwit van het geweld in Overasselt in september, is uit Duitsland overgeleverd. Het Openbaar Ministerie meldt dat een 28-jarige man uit de Gelderse plaats op Nederlandse bodem is.

G. werd op Nederlands verzoek op 18 september door de Duitse autoriteiten aangehouden. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd op 7 september onderschept in de haven van het Franse Duinkerken.

In de nacht van 31 augustus op 1 september trok een grote groep gewapende mannen door de Gelderse plaats. Daar schoten zij een bewaker dood voor het huis van G. Ook raakten twee agenten gewond. De schutters hadden het gemunt op G., bleek ook later uit een dreigvideo.