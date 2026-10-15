LandelijkBuitenlandPolitiek
Entertainment
Gezondheid
Zakelijk
Sport
Vnieuws
NL12
Over ons
Spelletjes

Belgische bondsvoorzitter eist opheldering over zaak-Balogun

15 okt , 18:44Voetbal
anp151026203 1
Voeg toe als voorkeursbron op Google
BRUSSEL (ANP/BELGA) - De Belgische bondsvoorzitster Pascale Van Damme eist verdere opheldering van de FIFA over de zaak-Balogun. Dat heeft de Belgische bond na een bijeenkomst van de FIFA-raad in Zürich via een persbericht laten weten.
De affaire rond de Amerikaanse spits Folarin Balogun zorgde op het WK voetbal voor ophef. De aanvaller kreeg in de zestiende finales tegen Bosnië en Herzegovina rood. Na inmenging van de Amerikaanse president Donald Trump bij FIFA-voorzitter Gianni Infantino werd de automatische schorsing van Balogun op basis van artikel 27 van het reglement van één wedstrijd omgezet in een voorwaardelijke straf.
Van Damme stelde donderdag dat de FIFA op de volgende bijeenkomst van de FIFA-raad met een voorstel zal komen om de regelgeving aan te passen. De FIFA-raad was donderdag in vergadering in Zürich met FIFA-voorzitter Infantino en komt op 16 december opnieuw bijeen in Doha.
loading

Loading