DEN HAAG (ANP) - Premier Rob Jetten laat verdere aanpassingen van het belastingplan, waar nog steeds geen meerderheid voor is, over aan de Tweede Kamer. Het kabinet heeft dinsdag na vele onderhandelingen nog eens een gewijzigd pakket gedeeld met de Kamer, en Kamerfracties kunnen dat pakket nu aanpassen met amendementen.

De premier wijst erop dat het kabinet niet nog eens met een aangepast voorstel kan komen. Bovendien ligt het recht om de begroting vast te stellen bij de Tweede Kamer. "Eigenlijk is het wel mooi dat er in de Kamer nu alle ruimte is om via amendementen het belastingplan een bepaalde kant op te sturen", zei Jetten daarover.

Eerder in het debat bleek dat nog moeizaam. PRO en Volt willen het belastingplan aanpassen door een belasting voor miljonairs in te voeren. D66 wilde daar wel over praten met de oppositiepartijen, maar de VVD trok een grens. Volgens Wendy van Eijk (VVD) was het "ondenkbaar" dat coalitiepartijen voor dit voorstel zouden stemmen.