Prins Harry en Meghan bezoeken Europees Parlement

De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan brengen dinsdag 10 november een bezoek aan Brussel. Harry en Meghan bezoeken dan het Europees Parlement, meldt de Belgische nieuwssite HLN. Het is hun eerste buitenlandse bezoek sinds de hertog en hertogin van Sussex terugkeerden naar het Verenigd Koninkrijk.

Tijdens het bezoek geven Harry en Meghan naar verwachting een speech over de digitale veiligheid van kinderen. Ook woont de prins een panelgesprek bij over de bescherming van kinderen online. Daarnaast bezoeken ze een tentoonstelling ter nagedachtenis aan kinderen die zijn overleden als gevolg van de schadelijke invloed van sociale media.