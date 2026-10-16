BRUSSEL (ANP) - In alle EU-landen is inmiddels de opvangcapaciteit voor asielzoekers op orde, heeft voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie aan de lidstaten gemeld. Premier Rob Jetten denkt met deze boodschap de Nederlandse rechter te kunnen overtuigen "dat we in Europa de boel zo op orde hebben dat we weer over kunnen gaan tot het terugsturen van mensen naar het Europese land waar ze een asielaanvraag moeten doorlopen".

Dat zei Jetten voor het begin van de tweede dag van de EU-top.

In een aantal recente uitspraken heeft de rechter Nederland verboden asielzoekers terug te sturen naar Italië omdat daar de opvang niet op orde zou zijn. Von der Leyen heeft in een brief aan de EU-leiders geschreven dat de opvang overal in de EU op orde is. Dat betekent dat asielzoekers die in een EU-land zijn aangekomen, maar zijn doorgereisd naar een ander EU-land, naar het land van aankomst worden teruggestuurd.

Migratieontbijt

Op uitnodiging van Jetten schuift een aantal EU-leiders voor de start van de top aan voor een migratieontbijt. Daar wordt ook gesproken over het terugsturen van afgewezen asielzoekers naar landen buiten de Europese Unie, zei Jetten. "Hoe zorgen we ervoor dat mensen die niks in Europa te zoeken hebben sneller weer worden uitgezet", aldus de premier voor het ontbijt.

Nederland overlegt met Duitsland, Denemarken, Oostenrijk en Griekenland over de realisatie van terugkeercentra buiten de EU waar afgewezen asielzoekers naartoe kunnen worden gestuurd. "We hopen daar in november een doorbraak in te bereiken", aldus Jetten. Hoewel de betrokken landen niet zeggen met welke landen gesprekken worden gevoerd, gaat het volgens EU-bronnen om Rwanda en/of Oeganda.