Britney Spears heeft op Instagram haar bewondering uitgesproken voor Janet Jackson. De 44-jarige zangeres schrijft dat Jackson al sinds haar jeugd een grote inspiratiebron voor haar is. "Ze is altijd een god voor me geweest." Jackson reikt volgende week de Icon Award uit aan rapper Missy Elliot. Jackson won de award zelf vorig jaar voor haar aandeel in muziek, dans en entertainment.

Spears herinnert zich hoe ze als dertienjarige gefascineerd naar de videoclips van Jackson keek. "Als er een videoclip van Janet Jackson op televisie kwam, viel mijn mond open", schrijft ze. Ze hoopte dan telkens dat de beelden opnieuw zouden worden uitgezonden.

Volgens Spears heeft Jackson een bijzondere uitstraling en weet ze met haar stem zowel volwassenen als kinderen te raken. "Ik was zo jong en ze raakte mijn hart en ziel zoals niemand anders dat deed." De zangeres prijst ook Jacksons glimlach, die volgens haar de wereld voorgoed heeft veranderd.

Spears weet zelf niet precies waarom ze het eerbetoon nu deelt, zegt ze. "Maar ik geloof dat mensen zoals zij hier met een reden zijn", schrijft ze. Jackson is volgens Spears haar "girl crush van deze maand".